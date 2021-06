Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas vraiment convaincu le clan Mbappé

Publié le 3 juin 2021 à 21h10 par A.C.

Dans l’entourage de Kylian Mbappé on ne serait pas vraiment sur la même longueur d’ondes que Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Depuis son retour, Leonardo a bouclé plusieurs coups intéressants. Il y a sans aucun doute le recrutement de Keylor Navas, qui s’est montré essentiel pour les ambitions européennes du Paris Saint-Germain, mais c’est également le cas pour le prêt de Moise Kean et surtout pour la prolongation de Neymar. Pourtant, le directeur sportif du PSG semble toujours bloqué pour Kylian Mbappé. Alors qu’il ne lui reste quasiment plus qu’un an de contrat, le Français n’a toujours pas donné de réponse claire à Leonardo et les inquiétudes grandissent, sachant que le Real Madrid est toujours à l’affût.

Le clan Mbappé et Leonardo pas vraiment sur la même longueur d’ondes