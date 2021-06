Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on ne semble avoir aucune crainte pour Mbappé !

Publié le 3 juin 2021 à 19h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’ne juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé.

L’été sera très long pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain, actuellement avec l’équipe de France pour préparer l’Euro, pourrait être l’un des grands acteurs du mercato. Il n’a en effet toujours pas donné de réponse claire au PSG concernant sa prolongation et à un an de la fin de son contrat, il pourrait bien être vendu. Jürgen Klopp aimerait l’attirer à Liverpool, mais Mbappé semble plutôt se diriger vers le Real Madrid, qui a récemment dit au revoir à Zinedine Zidane et a accueilli Carlo Ancelotti. Pourtant, tout ne semble pas perdu pour le PSG...

Au Qatar on pense pouvoir garder Mbappé bien après le Mondial 2022