Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour Leonardo dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 24 mars 2022 à 1h15 par A.C.

Souvent lié au PSG, Sergej Milinkovic-Savic semble être une réelle option pour Leonardo lors du prochain mercato estival. Mais d’autres clubs semblent être sur le coup...

C’est un nom qui a été de nombreuses fois été lié au Paris Saint-Germain... et qui aurait déjà pu être au club ! La Gazzetta dello Sport a en effet révélé que Leonardo avait totalement bouclé le transfert de Sergej Milinkovic-Savic au début de l’année 2020, ce que nous vous avions d’ailleurs déjà révélé sur le10sport.com. Finalement, la crise du Covid-19 aurait tout fait capoter, mais la Lazio semble à nouveau prête à vendre son joyau, à un montant inférieur à ceux évoqués des dernières années, puisqu’en Italie on parle d’une opération autour de 80M€. Le PSG est une nouvelle fois dans le coup, mais d’autres clubs auraient approché l’entourage de Milinkovic-Savic...

L’agent de Milinkovic-Savic parle avec la Juventus