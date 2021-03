Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace confirmée dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 23 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, Raphaël Varane lance à son tour un appel du pied à l’attaquant du PSG et confirme donc la menace merengue.

Son avenir au PSG étant encore loin d’être fixé, Kylian Mbappé pourrait-il envisager un transfert à l’étranger dès l’été prochain ? Plusieurs cadors européens sont annoncés sur les traces de l’attaquant français, et principalement le Real Madrid qui courtisait déjà Mbappé avant qu’il ne rejoigne le PSG en 2017. D’ailleurs, un cadre du club merengue lui a fait passer un message fort à ce sujet : Raphaël Varane.

Varane verrait bien Mbappé au Real Madrid