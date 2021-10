Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille se dessine pour Erling Haaland !

Publié le 17 octobre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG est intéressé par Erling Haaland dans la perspective de remplacer Kylian Mbappé, tout indique que le club parisien va devoir faire face à une énorme concurrence dans ce dossier.

À environ huit mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison dans la mesure où il ne souhaiterait toujours pas prolonger. Par conséquent, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher un scénario qui le conduirait à perdre son attaquant de 22 ans et, dans cette optique, le10sport.com vous a annoncé que le club parisien a flashé sur Erling Haaland. Mais en dépit du fait que des premiers contacts ont eu lieu avec son agent Mino Raiola pour aborder son cas, le PSG va devoir batailler s’il entend s’attacher les services du Norvégien évoluant actuellement au Borussia Dortmund.

Manchester City et le Real Madrid sont aussi là