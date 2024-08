Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour cette star étrangère !

Thomas Bourseau

Sensation de l’Euro avec l’Espagne qu’il a remporté en Allemagne le 14 juillet, Nico Williams (22 ans) a depuis fait couler beaucoup d’encre dans la presse au vu des intérêts dont il fait l’objet au FC Barcelone ainsi qu’au PSG. Toutefois, l’ailier de l’Athletic Bilbao n’aurait toujours pas transmis sa décision aux clubs souhaitant compter sur lui. Mais ça ne saurait tarder.

Nico Williams a été l’une des stars de l’Euro en Allemagne. Aux côtés de son compère d’attaque Lamine Yamal avec la sélection espagnol, l’ailier de La Roja et de l’Athletic Bilbao a mis le feu aux pelouses allemandes et a semé la pagaille dans les défenses adversaires. Des joueurs du FC Barcelone tels que Yamal et Pedri lui ont ouvert la porte au Barça alors que son transfert a beaucoup fait parler ces derniers temps.

Transferts : Le PSG aidé par ses bonnes relations ? https://t.co/Sr8gTMuTYM pic.twitter.com/3DuF7Yl7Xl — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Ni le FC Barcelone ni son club n’est au courant de la décision de Nico Williams

Toutefois, SPORT annonce cependant que Nico Williams aurait pris la décision de snober le FC Barcelone et également le PSG, tous deux intéressés par le profil de l’international espagnol de 22 ans. Pour autant, aucune décision n’aurait été ouvertement communiqué aux deux clubs. Journaliste pour Jijantes FC, Gerard Romero a assuré ce lundi que le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao ne sauraient toujours pas de quoi l’avenir de Nico Williams serait fait.

Nico Williams va parler cette semaine ?

En outre, le journaliste Gerard Romero affirme que la décision finale de Nico Williams serait attendue pour cette semaine. Ce qui coïncidera avec sa reprise de l’entraînement à l’Athletic Bilbao le lundi 12 juin. Le PSG va donc bientôt être fixé pour Nico Williams.