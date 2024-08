Ibrahimovic : Le PSG refait le coup avec un transfert historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait être le transfert surprise de l'été du côté du PSG. En effet, le club de la capitale s'intéresserait de très près à Willian Pacho, qui évolue à l'Eintracht Francfort. Ce serait d'ailleurs un petit évènement puisque le défenseur central deviendrait le premier joueur équatorien à évoluer au PSG. Il imiterait ainsi un certain Zlatan Ibrahimovic qui était lui aussi le premier joueur de son pays à signer à Paris.

Et si c'était le transfert surprise de l'été au PSG ? En quête de renforts défensifs, notamment dans l'axe, pour compenser l'échec de l'arrivée de Leny Yoro, le club de la capitale s'intéresserait à Willian Pacho selon Sky Allemagne. Il faut dire que c'est l'un des chantiers majeurs au sein du club parisien qui connait de gros problèmes avec ses défenseurs centraux. Lucas Hernandez ne reviendra pas avant 2025, tandis que Presnel Kimpembe n'a plus joué depuis un an et demi et que Milan Skriniar a déçu la saison dernière. Autrement dit, recruter un défenseur central devient la priorité du PSG qui s'active donc sur Willian Pacho.

Mercato - PSG : Un joueur arrive à Paris, la surprise est totale ! https://t.co/5aVqHlbFWG pic.twitter.com/YDLiWGpEsy — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Willian Pacho, premier équatorien du PSG ?

D'ailleurs, il s'agirait d'un transfert historique pour le PSG puisque Willian Pacho deviendrait le premier équatorien à signer avec le club de la capitale. Ce serait donc un petit évènement et le défenseur central de l'Eintracht Francfort imiterait d'autres joueurs qui sont devenus les premiers joueurs de leur nationalité à rejoindre le PSG. C'était évidemment le cas de Zlatan Ibrahimovic, devenu en 2012 le premier et toujours unique suédois à porter la tunique parisienne. Thomas Meunier (Belgique), Lee Kang-In (Corée du Sud), David Rozenhal (Tchéquie) ou encore Mario Yepes (Colombie) ont également connu cet honneur.

Le Brésil écrase tout au PSG !

Et sans surprise, ce sont les Brésiliens qui représentent le contingent de joueurs étrangers ayant porté le maillot du PSG. Ils sont 36 au total et devancent les Portugais (18) qui seront bientôt rejoint par Joao Neves. Derrière, on retrouve l'Argentine (17), l'Espagne (15), le Sénégal (15) et l'Italie (12). De son côté, Willian Pacho sera le premier équatorien.