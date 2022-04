Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour la réponse de Kylian Mbappé !

Publié le 1 avril 2022 à 23h45 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait dévoiler sa décision à la fin de la saison. Le joueur a le choix entre prolonger son contrat avec le club parisien et filer au Real Madrid.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Lié au PSG jusqu’en juin prochain, l’international français n’a pas tranché et n’a signé aucun contrat avec le Real Madrid contrairement à ce qu’avait annoncé la presse espagnole. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur de 23 ans n’a pas exclu une prolongation de courte durée avec le PSG, même si la tendance reste à un départ au Real Madrid à la fin de la saison. Questionné régulièrement sur son avenir, Mbappé n’hésite pas à esquiver le sujet et souhaite se concentrer sur le terrain.

Le feuilleton Mbappé va se décanter à la fin de la saison