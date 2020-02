Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition XXL fixée pour la prolongation de Neymar ?

Publié le 18 février 2020 à 8h45 par B.C.

Alors qu’aucune discussion n’aurait débuté entre le PSG et Neymar pour une prolongation de contrat, le parcours du club de la capitale en Ligue des Champions cette saison risque d’être décisif pour l’avenir du Brésilien. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar risque encore de faire parler de lui dans les prochains mois. En effet, la presse catalane assure que le FC Barcelone n’aurait pas oublié son ancien joueur et pourrait revenir à la charge dès le prochain mercato estival. Malgré tout, Leonardo ne semble pas pressé d’ouvrir les négociations pour une possible prolongation de contrat. D’après les révélations du Parisien , aucune discussion n’aurait été entamée entre Neymar et le PSG, et il va falloir être patient avant de voir les deux parties se rapprocher. Le Brésilien ne ferait pas l’unanimité au sein du club parisien, ce qui devrait fortement ralentir les négociations. Mais un autre élément s’annoncerait décisif dans ce dossier.

Le parcours du PSG en Ligue des Champions s'annonce décisif pour Neymar