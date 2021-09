Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition claire pour ce coup à 0€ de Leonardo ?

Publié le 19 septembre 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Inter, Marcelo Brozovic intéresserait tout particulièrement le Paris Saint-Germain.

En 2020, Leonardo avait réussi à boucler un échange permettant au Paris Saint-Germain de récupérer Marcelo Brozovic, tandis que Leandro Paredes devait faire le chemin inverse et rejoindre l’Inter d’Antonio Conte. Finalement, l’Argentin a tout fait capoter en décidant de rester au PSG, mais l’intérêt de Leonardo pour Brozovic semble toujours présent. La presse italienne assure que le directeur sportif parisien garderait un œil attentif sur l’évolution de la situation du Croate, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain.

Brozovic réclame plus de 5M€ par an