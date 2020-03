Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence des plus féroces pour la succession de Thiago Silva...

Publié le 24 mars 2020 à 12h15 par A.C.

Pour remplacer un Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo aurait l’intention d’attirer Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain... mais la tâche s’annonce compliquée.

Cet été, pourrait bien être celui du grand saut pour Kalidou Koulibaly. Arrivé en provenance de Genk en 2014, le défenseur pourrait quitter le Napoli à la fin de la saison. C’est en tout cas la tendance évoquée par la presse italienne... et qui n’a pas échappé à Leonardo, qui aimerait recruter Koulibaly au PSG. Le Sénégalais serait en effet celui destiné à pallier le départ de plus en plus probable de Thiago Silva, à la fin de son contrat.

City et United prêts à tout pour Koulibaly ?