Mercato - PSG : Une bataille royale pour le «nouveau Pogba» ?

Publié le 20 avril 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG aimerait renforcer son entrejeu lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale aurait coché le nom d’un jeune milieu de terrain appartenant à Toulouse.

En dépit des arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia l’été dernier, Leonardo ne serait toujours pas rassasié dans sa quête de renforcer le milieu de terrain du PSG et aurait l’intention de poursuivre ce travail lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale aimerait faire revenir Tiémoué Bakayoko à Paris, comme le 10 Sport vous l’a annoncé le 16 avril, et il étudierait également la piste menant à Ismaël Bennacer, comme nous vous l’avons révélé le 18 avril. Parallèlement, le Brésilien aurait aimé arracher la signature de Sandro Tonali à Brescia, mais il pourrait voir son plan être remis en question dans la mesure où la Juventus est en pôle positon dans ce dossier, comme nous vous l’avons également annoncé ce dimanche. Cependant, pas de quoi décourager Leonardo dans son objectif d’enregistrer la venue d’une pépite dans le milieu de terrain du PSG puisqu’il pourrait bien avoir trouvé une autre cible cochant cette case à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Alpes.

Un duel entre le PSG et l’Inter pour recruter Steve Mvoue ?