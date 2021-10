Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une avancée décisive pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 30 octobre 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic susciterait l'intérêt du PSG. Conscient de l'intérêt parisien à son égard, le milieu de terrain croate hésiterait désormais à prolonger avec les Nerazzurri.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a multiplié les coups à 0€, avec les arrivées de Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Alors que la fenêtre hivernale n'ouvrira ses portes que dans deux mois, Leonardo aurait déjà les yeux rivés sur le prochain marché estival. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, engagé jusqu'au 30 juin avec l'Inter, et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Et alors que l'international croate connaitrait les intentions du PSG, il serait désormais de moins en moins convaincu par une prolongation chez les Nerazzurri .

Le PSG fait hésiter Marcelo Brozovic