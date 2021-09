Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Mbappé au Real Madrid cet hiver ?

Publié le 8 septembre 2021 à 1h20 par La rédaction

Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont affirmé que le Real Madrid planchait sur une accélération du dossier Mbappe, avec le projet d’un transfert au mois de janvier. Que faut-il en penser ?

Depuis quelques jours, plusieurs médias espagnols évoquent un projet en interne du côté du Real Madrid, visant à accélérer les événements autour du cas Mbappe, dont l’arrivée est programmée pour juin 2022, avec l’idée d’une offensive au mois de janvier.

Contre-productif pour le Real…

A l’analyse, un tel projet apparaît hautement improbable. D’une part parce qu’il apparaît très improbable que le PSG ouvre les portes avant les phases finales de C1 là où il les a fermées en août. De plus, Paris n’accepterait de céder Mbappe que s’il recrutait l’équivalent, le dossier le plus jouable en janvier étant celui de Haaland. Or les médias espagnols affirment que le Real vise aussi une offensive sur Haaland cet hiver. En tentant d’accélérer sur Mbappe, alors qu’il est sûr de l’avoir en juin 2022, Madrid réveillerait une concurrence maximale du PSG sur Haaland, là où il projette pour l’instant d’essayer de prendre tout le monde de cours dès janvier. Dans un tel contexte, une offensive en janvier sur Mbappe serait totalement contre-productive. Elle apparaît donc très improbable.