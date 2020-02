Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne pépite de Tuchel lâche une confidence sur son départ !

Publié le 27 février 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Vendu par le PSG au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival, Moussa Diaby explique que Thomas Tuchel s’était initialement opposé à son départ du Parc des Princes.

Barré par une rude concurrence dans le secteur offensif du PSG la saison passée et malgré ses apparitions très encourageantes sous le maillot de son club formateur, Moussa Diaby (20 ans) a quitté le club de la capitale l’été dernier. Le jeune ailier tricolore s’est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen pour 15M€, et dans des propos rapportés par L’Equipe ce jeudi, Diaby explique que Thomas Tuchel souhaitait pourtant le retenir au PSG.

« Tuchel souhaitait me conserver »