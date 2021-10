Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une aide précieuse pour ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 1 octobre 2021 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié pourrait bien être le prochain gros coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Un autre joueur en fin de contrat pourrait venir renforcer le milieu du Paris Saint-Germain, après Georginio Wijnaldum cet été. Il s'agit de Franck Kessié, que Leonardo connait bien pour l’avoir côtoyé à l’AC Milan par le passé. Son contrat se termine en juin prochain et pour le moment, la distance entre ses demandes et la proposition milanaise semble très importante. Le PSG ne serait toutefois pas le seul club intéresse, puisque la concurrence anglaise sera très forte, avec notamment Chelsea, Liverpool, Tottenham et Manchester United, où Kessié pourrait remplacer Paul Pogba.

Kessié pousserait pour un départ