Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une aide inattendue pour Leonardo ?

Publié le 7 février 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Leonardo réalise du très bon travail depuis son retour au PSG, le directeur sportif pourrait bien recevoir un coup de main inattendu.

Ces dernières saisons, le PSG était sur le déclin. Pour relancer le projet, Nasser Al-Khelaïfi a alors opéré un choix fort en rappelant Leonardo au poste de directeur sportif. Une décision qui porte aujourd’hui ses fruits tant le Brésilien a installé un climat bien différent au sein du club de la capitale. Du côté du PSG, Leonardo a remis le club sur le droit chemin et pour continuer sa mission, il pourrait bien compter sur l’aide d’un certain Kaka.

Un duo Kaka-Leonardo ?