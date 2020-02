Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet n’est pas le seul joueur à envisager un départ !

Publié le 7 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet a récemment jeté un froid sur son avenir à l’OM, c’est au tour d’Hiroki Sakai d’afficher quelques incertitudes quant à son futur.

Interrogé en conférence de presse mardi, Dimitri Payet avait laissé entendre qu’il pourrait quitter l’OM l’été prochain : « Si c’est pour se qualifier en Ligue des Champions et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs », avait indiqué le milieu offensif phocéen, jetant ainsi un gros froid. Et jeudi, dans un entretien accordé à Brut, c’est au tour d’un autre cadre de l’OM d’afficher un avenir très incertain : Hiroki Sakai.

Sakai pourrait rentrer au Japon