Mercato - OM : Pierre Ménès s’enflamme pour Payet et évoque son avenir !

Publié le 6 février 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne prestation mercredi soir contre l’ASSE, Dimitri Payet a impressionné Pierre Ménès. Et ce dernier a rebondi sur ses récents propos concernant son avenir incertain…

« J’ai vraiment envie de le ramener en Ligue des Champions, mais après je rejoins le coach quand il dit qu’il faut y aller pour la jouer sérieusement. Si c’est pour se qualifier et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs », lâchait dernièrement Dimitri Payet en conférence de presse, jetant ainsi un gros froid sur son avenir à l’OM. En attendant d’être fixé sur son sort, l’international français a rendu une très belle copie mercredi soir contre l’ASSE (victoire 2-0). Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas manqué de rendre hommage à Payet, prenant également le temps d’évoquer son avenir incertain à l’OM.

« Il a plus ou moins menacé de partir… »