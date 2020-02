Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien de l’OM qui reprend de volée Dimitri Payet…

Publié le 6 février 2020 à 5h15 par T.M.

Ce mardi, en conférence de presse, Dimitri Payet a jeté un froid sur son avenir. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Habib Beye.

Alors que Dimitri Payet est finalement resté à l’OM cet hiver, la tendance pourrait bien être différente durant le prochain mercato estival. En effet, ce mardi, devant les médias, le protégé d’André Villas-Boas a lâché une bombe sur son avenir, assurant notamment : « J’ai vraiment envie de le ramener en Ligue des Champions, mais après je rejoins le coach quand il dit qu’il faut y aller pour la jouer sérieusement. Si c’est pour se qualifier et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs ».

« Il faut parfois avoir l'humilité de se dire que l'OM n'est pas n'importe quel club »