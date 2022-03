Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery lance un énorme appel du pied à Kylian Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery espère que Kylian Mbappé rejoindra la Liga à l'issue de la saison.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à l'issue de la saison. Et le Real Madrid semble bien être le mieux placé pour attirer l'attaquant français avec lequel un accord verbal a déjà été trouvé comme révélé par le10sport.com. Toutefois, le FC Barcelone serait également dans le coup. Une bonne nouvelle pour Unai Emery qui espère que Kylian Mbappé rejoindra la Liga la saison prochaine.

Emery veut Mbappé en Espagne