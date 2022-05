Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un vilain tour réservé par Kylian Mbappé à Neymar ?

Publié le 25 mai 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’ils semblaient particulièrement proches depuis leurs débuts communs au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé se seraient éloignés ces derniers temps. Et ce dernier ne serait plus contre le départ du Brésilien désormais.

Neymar pourrait souffrir de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le 21 mai dernier, soit plus d’un après la prolongation du Brésilien, Mbappé a lui aussi sceller son avenir au PSG en s’engageant jusqu’en juin 2025. Cependant, le Brésilien ne serait plus indéboulonnable au Paris Saint-Germain et il est question depuis quelque temps d’un éventuel transfert de Neymar à l’intersaison. L’Équipe a même révélé ce mercredi que Kylian Mbappé ne serait pas contre le départ du numéro 10 du PSG.

Mbappé pas contre un départ de Neymar, mais…

La tendance a été été confirmée ce mercredi par Goal . Neymar et Kylian Mbappé se seraient éloignés ces dernières années selon le média et Mbappé ne serait pas « triste » de témoigner d’une vente de Neymar cet été. De son côté, Neymar ne veut pas partir comme il l’a révélé à Oh My Goal et son entourage n’aurait pas été mis au courant d’un placement sur la liste des transferts.