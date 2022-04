Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un vent de panique au Real Madrid après la sortie de Mbappé ? La réponse !

Publié le 4 avril 2022 à 16h10 par A.M.

Malgré les déclarations de Kylian Mbappé au sujet de son avenir, le Real Madrid afficherait toujours une grande sérénité quant à la signature de l'attaquant du PSG la saison prochaine.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a livré une prestation impressionnante contre Lorient inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives pour sceller la victoire du PSG contre Lorient (5-1). Toutefois, sa démonstration a été reléguée au second plan par ses déclarations après la rencontre. Et pour cause, l'attaquant français a lâché quelques messages forts sur son avenir. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé a effectivement assuré, au micro de Prime Video , qu'il n'avait toujours pas tranché « car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres . » Une sortie qui confirme les récentes informations publiées par le10sport.com.

Le Real Madrid reste serein