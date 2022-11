Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert XXL de Campos débloqué par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 novembre 2022 à 07h30

Pierrick Levallet

Dans une situation délicate à l’Atlético de Madrid, Joao Félix pourrait bien quitter les Colchoneros pour rejoindre le PSG. Luis Campos serait intéressé par les services de l’attaquant de 22 ans. Toutefois, Manchester United convoiterait également le Portugais. Mais pour l’instant, les Red Devils seraient bloqués par Cristiano Ronaldo dans ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait impérativement recruter un nouvel attaquant de pointe. La direction parisienne en avait même fait la promesse à Kylian Mbappé. Luis Campos avait donc tenté sa chance avec Robert Lewandowski, qui cherchait à quitter le Bayern Munich, et Gianluca Scamacca, véritable révélation du côté de Sassuolo. Mais le conseiller sportif parisien a échoué dans les deux dossiers, le premier s’étant envolé au FC Barcelone et le deuxième à West Ham. Cet échec a condamné Kylian Mbappé à évoluer dans un rôle de pivot, ce qui ne lui plaît pas du tout. Luis Campos travaillerait donc toujours sur la venue d’un nouvel élément offensif. Et il aurait une priorité claire sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : L'énorme regret à 100M€ pour João Félix https://t.co/w4HnwHRHHk pic.twitter.com/LgfmzQJGCV — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Le PSG va tout faire pour recruter João Félix

À en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, le PSG serait prêt à tout mettre en œuvre pour recruter João Félix, qui n’est pas satisfait de sa situation à l’Atlético de Madrid. Les relations entre Luis Campos et Jorge Mendes, qui représente les intérêts de João Félix, pourraient faciliter le transfert. Cependant, le PSG ne serait pas le seul club à l’affût.

Manchester United est à l’affût, mais...