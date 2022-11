Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a pris une grande décision pour Lionel Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos s'est mis au diapason pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat avec le PSG. Avant cela, il a du convaincre le Qatar qui a donné son aval pour proposer un nouveau bail à l'Argentin. Le PSG est sous le charme de Messi et l'histoire d'amour pourrait durer.

Après une première saison galère, Lionel Messi renait de ses cendres et affiche le niveau qui faisait le bonheur des supporters Barcelonnais. Désormais, il régale ceux du PSG et il y a de grandes chances de le voir rempiler son contrat.

EXCLU @le10sport : Luis Campos s’active pour prolonger Messi▶️ Doha a donné son ok sur le volet sportif▶️ Les discussions ont démarré ▶️ Si Messi est ok pour rester, il faudra ensuite voir les conditions financières. Car Paris doit faire attention…https://t.co/alP3XVGGjw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 20, 2022

La renaissance de Messi

« Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella (sa femme). On se disait : “Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est ce qui s’est passé ?” Ça a été un changement et une année difficile. Quand tu as été toute ta vie au même endroit (...) ce n’est pas facile » confiait l'attaquant du PSG à Tyc Sports pour exprimer son mal-être de la saison passée. Maintenant, la Pulga s'est enfin adaptée à la vie parisienne et a tourné le chapitre barcelonnais. En 17 rencontres avec le club de la capitale cette saison, il en est déjà à 12 buts et 13 passes décisives. De fait, plus aucun doute ne concerne son niveau de jeu et c'est dans ce sens que Luis Campos s'est appuyé pour faire plier les dirigeants qataris.

Le PSG veut prolonger Messi