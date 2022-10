Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi doit-il faire son retour au FC Barcelone ?

Publié le 31 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Alors qu’il a retrouvé de sa superbe en ce début de saison, Lionel Messi apparaît comme l’un des éléments forts du PSG. De quoi donner des idées au FC Barcelone, qui souhaiterait rapatrier l’international argentin. Mais selon vous, La Pulga doit-elle finir sa carrière chez les Blaugrana, ou bien poursuivre son aventure dans la capitale ?

Ce samedi, Lionel Messi a de nouveau régalé. Buteur et passeur décisif face à l’ESTAC (4-3), l’Argentin totalise désormais 12 buts et 13 assists en 17 apparitions toutes compétitions confondues, des statistiques dignes du grand Messi. Après une première saison difficile dans la capitale, l’attaquant de 35 ans semble enfin épanoui, et cela se voit sur le terrain, de quoi donner des idées au PSG.

Le PSG veut conserver son Ballon d’Or

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG veut conserver Lionel Messi. Luis Campos aurait déjà entamé les premières démarches pour la prolongation du septuple Ballon d’Or, sous contrat jusqu’en juin 2023, mais le FC Barcelone n’a pas oublié son ancienne star.

Mercato - PSG : Le Barça se prépare pour Messi, le Qatar répond https://t.co/NolCjDf7DL pic.twitter.com/OJlPVDSQEC — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Un retour au Barça pour Messi ?