Mercato - PSG : Lionel Messi à Miami, la mèche a déjà été vendue

Publié le 1 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Voilà qu’une nouvelle bombe a été lâchée pour Lionel Messi et son avenir. Si cela se résumait dernièrement à un duel entre le PSG et le FC Barcelone, voilà que c’est l’Inter Miami qui serait désormais le favori pour récupérer l’Argentin. Messi prendra-t-il alors la direction de la MLS et de la franchise de David Beckham ? Cela n’est pas forcément une surprise. Explications.

Tandis que Lionel Messi est surtout concentré sur sa saison au PSG et la Coupe du Monde qui arrive, son avenir fait énormément parler sur le marché des transferts. Alors que le10sport.com vous a révélé que le PSG souhaitait le prolonger, le FC Barcelone va également tout faire pour rapatrier Messi. Mais il faut ajouter une troisième option : l’Inter Miami. En effet, selon les dernières informations de The Athletic , la franchise de David Beckham serait aujourd’hui la mieux placée pour récupérer Lionel Messi, qui, pour rappel, est en fin de contrat au PSG.

« Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera sous le maillot de l'Inter Miami »

Ce n’est clairement pas la première fois que Lionel Messi est annoncé à l’Inter Miami. D’ailleurs, au sein de la franchise basée en Floride, on avait déjà pris position concernant l’arrivée du septuple Ballon d’Or. Jorge Mas, co-propriétaire de l'Inter Miami, avait notamment assuré : « David (Beckham) et moi avons travaillé très dur, nous aspirons à recruter les meilleurs joueurs et Leo Messi est un joueur générationnel, sans doute le meilleur joueur de tous les temps. Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera sous le maillot de l'Inter Miami car je pense que cela complètera l'héritage du plus grand joueur de notre génération, et répondra aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale ».

