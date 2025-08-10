Mercato - PSG : Un transfert surprise est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir terminé sa saison mi-juillet en raison de la Coupe du monde des clubs, le PSG a tardé pour démarrer son mercato. Mais les pistes sont nombreuses en ce moment puisque le club n'hésite pas à découvrir de nouveaux horizons. Les dirigeants semblent vouloir se pencher sur le cas de Yusuf Akçiçek, jeune défenseur turc de 19 ans.

Malgré sa saison historique très réussie, le PSG a du pain sur la planche cet été pour renforcer son effectif et aborder plus sereinement les prochains mois. Le club de la capitale pense à un nouveau nom pour sa défense : Yusuf Akçiçek. Le jeune Turc a disputé son premier match professionnel en novembre 2023 et sort d'une belle saison intéressante. Suffisamment pour que le PSG se penche dessus.

Le PSG active une nouvelle piste Après le départ de Lucas Beraldo, le PSG cherche de nouveaux profils pour renforcer son secteur défensif. D'après le média Fanatik, le club a jeté son dévolu sur Yusuf Akçiçek. C'est Luis Campos qui aurait activé cette piste, lui qui est suivi par les scouts du club depuis un moment déjà. Le Turc de 19 ans est sous contrat au Fenerbahçe jusqu'en 2028.