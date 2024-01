Mercato - PSG : Un transfert reporté à l’été prochain ?

Thomas Bourseau

Malgré le recrutement de Lucas Beraldo, le PSG pourrait se laisser tenter par un autre coup en défense centrale cet hiver. L’option Matthijs de Ligt serait étudiée, mais ne pourrait pas prendre forme avant l’arrivée du mercato estival comme l’explique la presse italienne.

Au printemps 2019, le PSG se prenait un stop sur le marché des transferts, quelques semaines seulement après son échec dans l’opération Frenkie de Jong. Matthijs de Ligt figurait dans les petits papiers de l’ancienne direction parisienne, mais avait privilégié la Juventus.

Entre Tuchel et De Ligt, le courant ne passe plus

Au Bayern Munich depuis 2022, le défenseur central de 24 ans n’est pas indéboulonnable dans l’arrière-garde bavaroise et n’a pas été épargné par les blessures. La chance du PSG ? RMC Sport a cité le nom de De Ligt comme éventuelle surprise hivernale parisienne. Et dans ses colonnes de samedi, La Gazzetta dello Sport n’a pas manqué de souligner les difficultés de De Ligt au Bayern Munich. « La relation avec l’entraîneur Tuchel est froide, l’ancien joueur de la Juve se retrouve de titulaire à quatrième choix avec l’arrivée de Kim et Dier. Après deux ans, on se dirige vers un divorce. Le joueur aimerait jouer davantage, mais l’entraîneur s’attendait à de meilleures performances ».

Départ estival déjà programmé pour De Ligt ?