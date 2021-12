Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert inévitable pour Haaland ? La réponse !

Publié le 21 décembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Mino Raiola s’est de nouveau exprimé sur l’avenir d’Erling Haaland. Décryptage.

Au micro de NOS , Mino Raiola, qui défend notamment les intérêts d’Erling Haaland, a nié avoir un pré-accord avec le Real Madrid pour le buteur norvégien, laissant un maximum de portes ouvertes : « Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons de pré-accord avec aucun club. Nous étudierons la meilleure option. Je n’ai pas non plus exclu qu’il reste une année supplémentaire à Dortmund . » Que faut-il en penser ?

Raiola évoque l’hypothèse…

Faut-il croire Raiola lorsqu’il affirme que Haaland peut encore rester un an de plus à Dortmund, alors que le Norvégien disposera cet été d’une clause libératoire à 75M€ ? Un seul élément paraît susceptible de provoquer un tel scénario, à savoir qu’aucun club européen ne soit en état d’assumer financièrement le coût global de l’opération, entre le transfert et le salaire du joueur. En l’état, cela apparaît très peu probable mais le fait que Raiola prenne la peine de le préciser tend à indiquer qu’il ne le considère plus comme impossible.