Mercato - PSG : Un transfert envisagé ? Luis Enrique répond cash

Alexis Brunet

Arrivé cet été au PSG, Gonçalo Ramos ne fait pas l'unanimité. Le Portugais a du mal à s'imposer clairement, et il n'a pas été aidé par un virus qui l'a touché dernièrement, et qui l'a beaucoup affaibli. Certaines rumeurs affirmaient même que le buteur pouvait déjà quitter Paris, en cas de bonne offre. Face à Orléans samedi soir, l'ancien joueur de Benfica a été buteur, et il a été félicité par Luis Enrique, après la rencontre.

L'été dernier, le PSG a réalisé un investissement massif pour apporter du sang neuf à son attaque. Le club de la capitale s'est notamment séparé de Lionel Messi et de Neymar, et il a fait venir des joueurs comme Gonçalo Ramos, ou bien Randal Kolo Muani. Les deux joueurs ont coûté près de 170M€ à Paris. Mais quelques mois plus tard, les rendements du Français et du Portugais ne sont pas forcément à la hauteur.

Le PSG ouvert à un transfert de Ramos ?

Les choix de Luis Enrique ne trompent pas, Gonçalo Ramos va avoir du mal à s'imposer au poste de numéro 9. L'entraîneur parisien a aligné plusieurs fois Kylian Mbappé dans cette position, alors qu'il avait le Portugais, mais aussi Randal Kolo Muani à sa disposition. L'ancien joueur du Benfica Lisbonne peine à retrouver son niveau qui a poussé le PSG a misé environ 80M€ sur lui. D'après les informations de L'Équipe , les dirigeants parisiens seraient même ouverts à une vente de Ramos avant la fin du mercato hivernal, si une grosse offre se présente.

Luis Enrique félicite Gonçalo Ramos