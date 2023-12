Mercato - PSG : Un transfert en janvier ? Mbappé a tranché

Benjamin Labrousse

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé voit son bail actuel expirer en fin de saison. Libre en juin 2024 donc, le numéro 7 parisien est libre de négocier avec n’importe quel club à partir du 1er janvier prochain. S’il semble toujours autant convoité par le Real Madrid, Mbappé aurait tranché quant à des négociations au cours des prochaines semaines.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Après avoir célébré son 25ème anniversaire mercredi dernier avec notamment un beau doublé inscrit lors de la victoire du PSG face au FC Metz (3-1), le numéro 7 se trouve d’ores et déjà dans les plus grosses rumeurs du marché des transferts. Et pour cause, dès le 1er janvier prochain, Kylian Mbappé pourrait prendre une décision majeure concernant la suite de sa carrière.

Mercato - Real Madrid : Mbappé éclipsé, tout aurait pu basculer https://t.co/mWxiD659GK pic.twitter.com/zpj8uVgxyd — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Quel avenir pour Mbappé ?

Car après avoir refusé d’activer sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France voit son bail expirer en juin prochain. Ainsi, Kylian Mbappé est libre de s’engager en faveur de n’importe quel club dès le 1er janvier. Convoité depuis plusieurs saisons par le Real Madrid, Mbappé pourrait recevoir une offre officielle de la part des Merengue dans les prochaines semaines à en croire la Cadena SER .

Mbappé ne négociera pas en janvier