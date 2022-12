Mercato - PSG : Un transfert bouclé grâce à la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Leandro Paredes a finalement fait son grand retour en Serie A en rejoignant la Juventus sous la forme d’un prêt. Du côté du Paris Saint-Germain on a insisté pour insérer une option d’achat à près de 22M€, mais les chances de voir les Bianconeri la lever s’amenuisent au fil des semaines.

Ancien de l’AS Roma et d’Empoli, Leandro Paredes pensait pouvoir se relancer lors de la première partie de saison, du côté de la Juventus. Il faut dire que la situation était parfaite pour le milieu du PSG, avec un club à la recherche de nouveaux titulaires et Massimiliano Allegri, un coach qui a toujours eu un faible pour lui.

Paredes n’y arrive pas à la Juve

Rien ne s’est passé comme prévu, puisque Leandro Paredes n’a pas su s’installer dans l’entrejeu de la Juventus, subissant d’ailleurs les explosions des jeunes Fabio Miretti et Nicolo Fagioli. Le retour de blessure de Paul Pogba ne va en rien arranger les affaires de l’Argentin, qui doit également composer avec Manuel Locatelli et Adrien Rabiot.

Un dossier beaucoup trop cher ?

Ainsi, la presse italienne a douché les espoirs du PSG ces dernières semaines, assurant que la Juventus n’aurait aucune intention de garder Paredes. Tuttosport rappelle d’ailleurs que la question n’est pas seulement sportive, puisqu’à Turin on estime que l'option d’achat du joueur est beaucoup trop élevée, sans compter son salaire.

L’option d’achat n’est plus obligatoire