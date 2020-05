Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au PSG ? La réponse de Pepe Reina !

Publié le 21 mai 2020 à 21h45 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Pepe Reina a été évoqué pour venir jouer les doublures au PSG. Une rumeur commentée par le portier espagnol.

Cet été, un nouveau gardien devrait débarquer au PSG. En effet, Leonardo va devoir trouver une doublure à Keylor Navas. Si ce rôle est actuellement occupé par Sergio Rico, l’Espagnol, prêté avec option d’achat par le FC Séville, ne devrait pas être conservé. Pour ce qui est de Marcin Bulka, il devrait être prêté pour lui permettre d’avoir du temps de jeu. Enfin, Alphonse Areola, qui reviendra de son prêt au Real Madrid, ne devrait pas accepter d’être numéro 2, ayant l’Euro en ligne de mire. Une doublure est donc espérée au PSG et plusieurs noms reviennent concernant cette quête. Dernièrement, il a ainsi été question de Pepe Reina. L’expérimenté portier espagnol est actuellement prêté à Aston Villa par le Milan AC.

« J’ai un contrat avec le Milan AC »