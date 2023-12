Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ pour relancer une vieille tradition ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le déplacement sur la pelouse du LOSC sera l’occasion pour le PSG de voir d’un peu plus près Leny Yoro, très apprécié dans la capitale et dont le prix est estimé à 50M€. En cas d’arrivée du côté du Parc des Princes, le talentueux défenseur de 18 ans deviendrait alors le 28e joueur à avoir évolué au sein des deux clubs.

Leader de Ligue 1 avant cette 16e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le LOSC dimanche (21h) sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Un duel de haut de tableau puisque l’équipe dirigée par Paulo Fonseca peut quant à elle rattraper l’AS Monaco (3e) au classement après sa défaite contre l’OL (0-1). Il faudra pour cela se défaire du PSG, ce qui ne sera pas une mince affaire pour le LOSC, deux clubs qui se connaissent bien avec une longue liste de joueurs en commun, qui pourrait s’allonger prochainement…

27 joueurs ont joué au PSG et au LOSC

Ils sont en effet 27 à avoir joué sous le maillot des deux clubs en Ligue 1. Jocelyn Angloma, Hatem Ben Arfa, Mathieu Bodmer, François Brisson, Bernard Bureau, Yohan Cabaye, Aliou Cissé, Lucas Digne, Oumar Dieng, Pierre Dréossi, Pierre-Alain Frau, Idrissa Gueye, Jonathan Ikoné, Mickaël Landreau, Bernard Lama, Christophe Landrin, Edvin Murati, Pascal Nouma, Bernard Pardo, Christian Perez, Stéphane Pichot, Thierry Rabat, David Rozehnal, Renato Sanches, Younousse Sankharé, Amara Simba et Timothy Weah ont eu l’occasion d’évoluer au sein du PSG et du LOSC au cours de leur carrière. Mike Maignan et Boubakary Soumaré ne font pas partie du club, les deux anciens Dogues formés à Paris n’ayant pas disputé de rencontre professionnelle avec le PSG.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé relancé par Haaland ? https://t.co/pJYvRX3kzK pic.twitter.com/QpOiNRVKYH — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Leny Yoro, le prochain sur la liste ?