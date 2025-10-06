Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ déjà annoncé ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de ne pas modifier son attaque, mais la donne pourrait être différente lors du prochain mercato estival. En effet, toujours à la recherche des meilleurs jeunes talents, le club de la capitale aurait coché le nom de Kenan Yildiz. L’ailier de la Juventus de Turin est estimé à 50M€.

Depuis l’arrivée de Luis Campos et celle de Luis Enrique, le PSG fait de plus en plus confiance aux jeunes joueurs. L’entraîneur parisien n’a pas peur de donner du temps de jeu à ce type d’éléments et il l’a encore prouvé ce dimanche soir avec les titularisations de Senny Mayulu (19 ans), Ibrahim Mbaye (17 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans) contre Lille.

Le PSG surveille Kenan Yildiz Le PSG dispose donc de nombreux jeunes joueurs très talentueux, mais il ne semble pas vouloir s’arrêter. D’après les informations de TBR Football, le club de la capitale aurait Kenan Yildiz (20 ans) dans son viseur. Paris n’est pas seul sur le dossier, puisque l’attaquant de la Juventus de Turin intéresse également Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich.