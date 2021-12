Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario improbable se dessine pour Erling Haaland !

Publié le 22 décembre 2021 à 1h15 par D.M.

Le FC Barcelone aurait les moyens de mettre la main sur Erling Haaland à la fin de la saison malgré ses énormes difficultés financières. Un concurrent de taille pour le PSG, qui suit l'international norvégien.

Le feuilleton Erling Haaland n’a pas encore livré son dénouement et pourrait encore connaître de nombreux rebondissements d’ici le prochain mercato estival. Agé de 21 ans, l’international norvégien ne manque pas de prétendants et aura l’embarras du choix. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a fait d’Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. La Casa Blanca , justement, espère aussi accueillir l’attaquant du Borussia Dortmund durant l’été 2022 et l’associer au joueur parisien.

Le FC Barcelone prêt à sauter sur Haaland