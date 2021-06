Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle à la Neymar offert à Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 juin 2021 à 7h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup cet été, en allant chercher Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Ou jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Après trois années passées en Italie, le Portugais semble avoir des envies d’ailleurs... mais peu de clubs peuvent s’offrir ses services. Le Paris Saint-Germain est l’un d’eux. Avec Kylian Mbappé qui tarde à prolonger et qui pourrait donc partir, Pour se rattraper, Leonardo serait prêt à foncer sur le quintuple Ballon d’Or, qui gagne tout de même 31M€ net par an à Turin. Le retour de Massimiliano Allegri pourrait d’ailleurs aider le PSG, puisqu’il ne serait pas le plus grand fan de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, le nouvel ambassadeur du Qatar