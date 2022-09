Foot - Mercato - PSG

PSG : Un retraite à la Federer pour Messi ? Une annonce tombe

Publié le 28 septembre 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Après une première saison délicate avec le PSG, Lionel Messi parvient à enchaîner les prestations convaincantes, de bon augure en vue du Mondial. Ce mardi, le septuple Ballon d’Or s’est illustré avec l’Argentine contre la Jamaïque (3-0) en inscrivant un doublé en l’espace de 3 minutes, de quoi épater son sélectionneur Lionel Scaloni, qui veut profiter de son joueur avant sa retraite.

Critiqué au cours de sa première saison avec le PSG, Lionel Messi parvient davantage à s’illustrer cette année. La Pulga a déjà inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives depuis la reprise, de bon augure avant le Mondial (20 novembre – 18 décembre), son grand objectif. Ce mardi, Lionel Messi a brillé contre la Jamaïque en inscrivant un doublé en l’espace de 3 minutes, et ce alors que l’attaquant du PSG, rentré à 35 minutes du terme de la rencontre, était malade.

« Profitons-en »

Après la victoire de l ’Albiceleste , Lionel Scaloni s’est montré dithyrambique à l’égard de son attaquant, qu’il compare à Roger Federer, tout jeune retraité. « Profitons-en », a lancé le sélectionneur argentin, souhaitant profiter de Lionel Messi avant sa retraite, alors que l’ancienne star du FC Barcelone fêtera ses 36 ans en juin prochain. « C'est comme ce qui s'est passé avec Federer qui a pris sa retraite, tout le monde était excité, parce qu'il n'est plus. Et combien d'entre nous aimeraient le voir rejouer au tennis. C'était une merveille... La même chose se produira avec Messi et bien plus encore, car le football génère quelque chose de beaucoup plus fort. Alors profitons-en... », a déclaré Scaloni en conférence de presse, dans des propos relayés par Sport .

« Je ne sais pas si une telle chose se reproduira un jour »