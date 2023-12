Mercato - PSG : Un retour inattendu en janvier prend forme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a quitté le PSG en prêt l’été dernier, Renato Sanches est en grande difficulté à l’AS Roma. Le club de José Mourinho serait même disposé à mettre un terme au passage du milieu de terrain dès le mois de janvier, une hypothèse qui n’est pas à écarter à en croire la dernière prise de parole de Tiago Pinto, le directeur sportif des Giallorossi.

L’aventure de Renato Sanches à l’AS Roma tourne au vinaigre. Parti en prêt du côté de l’Italie pour tenter de se relancer après une première saison décevante au PSG, l’international portugais peine à se montrer plus convaincant, la faute à ses pépins physiques à répétition. La formation de Serie A serait désormais disposée à rompre le prêt du milieu de 26 ans à en croire la presse transalpine, une hypothèse que n’a pas écartée Tiago Pinto, le directeur sportif de l’AS Roma.

« Tout doit être évalué »

« Il a toujours été mon protégé et il le sera encore. Quand il est arrivé, nous étions tous conscients de ses limites, nous avons fait un bon travail pour qu'il puisse tirer le meilleur parti de sa condition, puis il est normal que lorsque le mercato de janvier arrive et que quelqu'un ne joue pas autant que prévu, tout doit être évalué, a indiqué Tiago Pinto au micro de DAZN . Avec Renato, du premier au dernier jour, j'ai essayé de prendre mes responsabilités. Je suis habitué à cela . »

Pas d’avenir au PSG ?