Mercato - PSG : Un rappeur vend la mèche pour Zidane

Publié le 19 juin 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Depuis quelques le mois, le nom de Zinedine Zidane circule du côté du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Une rumeur qui ne plait pas du tout aux Marseillais qui se sentiraient trahis par l'ancien numéro 10 des Bleus. Mais alors que Christophe Galtier, lui aussi né à Marseille, se dirige finalement vers le PSG, Soprano affiche son soulagement.

En quête d'un nouvel entraîneur afin de remplacer Mauricio Pochettino, le Qatar a longtemps rêvé de Zinedine Zidane. Mais comme révélé par le10sport.com, la piste la plus chaude mène bel et bien à Christophe Galtier qui est désormais le grand favori pour s'asseoir sur le banc du PSG. C'es donc un énorme soulagement pour les Marseillais qui ont longtemps craint de voir l'ancien numéro 10 des Bleus rejoindre le grand rival parisien. Une situation commentée par Soprano.

Le soulagement de Soprano