Mercato - PSG : Un protégé de Tuchel veut jouer un mauvais tour à Leonardo…

Publié le 18 février 2021 à 5h00 par T.M.

Si Leonardo rêve d’attirer David Alaba au PSG, du côté de Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait bien faire le bonheur de Thomas Tuchel…

C’est désormais officiel, David Alaba quittera le Bayern Munich. En conférence de presse, l’Autrichien a confirmé sa décision, ne donnant toutefois pas d’indication concernant son futur club. Où ira donc le polyvalent joueur ? Annoncé au Real Madrid ou encore au FC Barcelone, Alaba pourrait également poser ses valises au PSG, où le successeur de Thiago Silva est toujours recherché. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, Leonardo est à fond sur ce dossier, se tenant prêt à dégainer pour recruter le futur ex-joueur du Bayern Munich.

« Je serais disponible pour répondre aux questions »