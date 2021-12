Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier coup de froid pour cette vente de Leonardo ?

Publié le 18 décembre 2021 à 23h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Ander Herrera serait très apprécié à l’étranger, notamment par la Juventus.

Cet hiver, le mot d’ordre au Paris Saint-Germain est : vendre. Leonardo semble en effet décidé à dégraisser l’effectif à disposition de Mauricio Pochettino et il aura du travail, puisque la liste des potentiels partants est longue ! Il y aurait notamment Layvin Kurzawa, qui cette saison n’a joué que 9 petites minutes avec le PSG. Ander Herrera ne fait à priori pas partie de cette liste et d’ailleurs beaucoup joué avec Pochettino, mais une occasion en or pourrait se présenter au mois de janvier ! La presse italienne assure en effet que la Juventus aimerait trouver un terrain d’entente avec le PSG, pour boucler une arrivée d’Herrera.

Zakaria d’abord pour la Juventus