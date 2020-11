Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un possible coup de tonnerre pour l’avenir de Leonardo ?

Publié le 4 novembre 2020 à 20h45 par T.M.

Alors qu’il est davantage question d’un départ de Thomas Tuchel au PSG, Leonardo pourrait lui aussi prendre la porte de sortie. Explications.

Durant la fin du mercato, la guerre a éclaté aux yeux de tous entre Leonardo et Thomas Tuchel. Des frictions causées par le mercato du PSG. Si la relation avait été plutôt cordiale jusque-là entre les deux hommes, les tensions ont atteint leur paroxysme. Un conflit qui pourrait bien faire des victimes. Et pour beaucoup, celle-ci serait toute trouvée : Thomas Tuchel. En fin de contrat, l’Allemand se dirige tout droit vers un départ en fin de saison et ne devrait pas être prolongé. Mais dans l’histoire, Leonardo ne serait pas totalement assuré de continuer au PSG.

Un départ aussi pour Leonardo ?