PSG : Un obstacle à surmonter pour l'avenir de Lionel Messi ?

Publié le 22 septembre 2022 à 13h30 par Alexandre Higounet

Alors que l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi à Barcelone apparaît plus réaliste l’été prochain, le contexte général entourant le deal étant bien plus favorable, un obstacle de taille reste cependant à surmonter avant que l’ouverture d’une discussion entre les deux parties ne soit réellement envisageable, sans parler bien sûr de la volonté du PSG de prolonger l’attaquant argentin. Analyse.

Alors qu’il se montre performant depuis le coup d’envoi de la saison, imposant sa patte et sa vision du jeu au sein du trio offensif qu’il forme avec Neymar et Mbappe, Lionel Messi va rapidement être sollicité par le PSG en vue d’une prolongation, lui qui est libre en juin prochain et dispose d’une année supplémentaire en option uniquement activable par ses soins. Interrogé sur RMC récemment, le conseiller sportif du PSG Luis Campos l’avait d’ailleurs confirmé : « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau ».

Barcelone, c'est possible pour Messi ?

Compte tenu de la situation contractuelle de la star argentine, son retour à Barcelone en fin de saison est régulièrement évoqué, le club catalan étant de nouveau dans une situation sportive intéressante avec un effectif de qualité, malgré une fragilité financière toujours réelle. Messi ayant son destin en main, l’hypothèse de son retour apparaît donc moins farfelue que l’été dernier, surtout si la star argentine est disposée à faire des concession financières pour le rendre possible. Pour autant, un écueil de taille reste à résoudre : la relation entre l’attaquant argentin et le président Laporta, qui n’a pas survécu à l’épisode de son départ précipité.

