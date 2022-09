Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé a snobé le Real Madrid, le PSG est aux anges

Publié le 22 septembre 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

Au terme d’un long feuilleton de plusieurs mois, Kylian Mbappé a fini par poser un lapin au Real Madrid, préférant plutôt prolonger avec le PSG. Du côté des Merengue, la déception a forcément été immense et au contraire, chez les Parisiens, la joie était indescriptible. Ce n’est d’ailleurs pas Pablo Sarabia, coéquipier de Mbappé au PSG, qui dire le contraire.

Pendant plus d’un an, l’avenir de Kylian Mbappé était au centre de toutes les rumeurs. Le PSG ? Le Real Madrid ? Le crack de Bondy était partagé entre deux des plus grands clubs du monde. Pendant longtemps, on a d’ailleurs annoncé que l’arrivée de Mbappé au sein de la Casa Blanca était acté. Finalement, le Français a fait le choix inverse, optant pour la prolongation avec le PSG.

PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied de… Dembélé https://t.co/ErRpwI81XM pic.twitter.com/yNSonCeCJ1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

« Nous sommes très contents qu’il soit resté »

De retour au PSG cet été après un prêt au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a donc pu continuer à évoluer avec Kylian Mbappé. Et forcément, l’Espagnol est aux anges. Pour l’ AFP , revenant sur le feuilleton Mbappé, Sarabia a confié : « En Espagne, ils ont été touchés que Mbappé soit resté au PSG ? Nous, nous sommes très contents qu’il soit resté car c’est un très grand joueur. Il peut énormément nous apporter ».

Mbappé au Real Madrid, ce n’est pas terminé ?