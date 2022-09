Foot - Mercato - PSG

PSG : Un bras de fer légendaire engagé pour Lionel Messi ?

Publié le 21 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va avoir un choix décisif à faire pour son avenir. Luis Campos souhaite se pencher au plus vite sur sa prolongation de contrat, mais le FC Barcelone, de son côté, n’a pas abandonné son rêve de voir revenir La Pulga dans ses rangs l’été prochain.

Recruté libre par le PSG à l’été 2021 alors que le FC Barcelone n’était pas en mesure sur le plan financier de prolonger son contrat, Lionel Messi a vécu une première saison difficile sous le maillot du club francilien. Mais alors qu’il semble revenu plus en forme ces dernières semaines, Messi va bientôt arriver à un carrefour décisif pour son avenir et pour la fin de sa carrière, puisque l’international argentin est âgé de 35 ans.

Le PSG envisage de le prolonger

L’EQUIPE a récemment annoncé que Luis Campos envisageait d’entamer le plus tôt possible des négociations avec Lionel Messi et son entourage pour une prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en juin 2023 au PSG : « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau », a expliqué Campos sur RMC Sport. De son côté, Messi ne semble pas disposé à commencer les négociations avant le Mondial au Qatar, et pour cause…

Barcelone affiche son envie de le voir revenir