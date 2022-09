Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a deux idées pour remplacer Keylor Navas

Publié le 21 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG au cours du mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au sein du club de la capitale mais doit se contenter d’un statut de doublure de luxe derrière Gianluigi Donnarumma. Et Luis Campos est déjà en train d’ancitiper son futur départ en sondant le marché des gardiens.

Le 1er septembre dernier, juste avant la fermeture officielle du mercato en France, Keylor Navas annonçait via son compte Instagram qu’il restait finalement au PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », a indiqué Navas.

Navas, la doublure de luxe

Courtisé par Naples qui semblait disposé à le relancer et lui offrir de nouveau un statut de titulaire, loin du PSG, Keylor Navas est finalement resté au Parc des Princes dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma qui a été installé en tant que numéro 1 indiscutable par Christophe Galtier. Le futur de Navas continue donc logiquement de faire couler beaucoup d’encre, et dans cette optique, Luis Campos se prépare déjà à recruter un nouveau gardien dans les mois à venir.

Lafont et Oblak ciblés par le PSG

Comme l’a révélé Média Foot, le conseiller sportif du PSG a déjà deux profils en tête pour oublier Keylor Navas : Alban Lafont (23 ans, FC Nantes) et Jan Oblak (29, Atlético de Madrid). Le premier, qui connaît actuellement sa toute première convocation en équipe de France, avait tapé dans l’oeil de Luis Campos ces derniers mois lors d’une performance XXL livrée face au PSG justement. Quant à Oblak, il présente l’avantage d’arriver en fin de contrat à l’Atlético de Madrid et pourrait donc être attiré libre à l’été 2023. Affaire à suivre…