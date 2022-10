Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel échec pour le Qatar après Zidane ?

Publié le 28 octobre 2022 à 16h00

Axel Cornic

A peine arrivé, Christophe Galtier semble déjà être mis en concurrence avec des entraîneurs qui sont très apprécié du côté de Doha. C’est le cas avec Zinedine Zidane, qui semble toutefois attendre l’équipe de France, mais également avec Massimiliano Allegri ou encore Antonio Conte, deux noms souvent cités du côté du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI.

Arrivé cet été, Christophe Galtier va-t-il s’inscrire sur la durée au PSG ? Sous contrat jusqu’en 2024, le Français pourrait bien être victime des guerres intestines qui font rage au sein du club de la capitale, puisque le Qatar rêve toujours de Zinedine Zidane. Si jamais le poste de sélectionneur de l’équipe de France ne venait pas à se libérer en décembre, il pourrait d’ailleurs redevenir une priorité.

Transferts - PSG : Nouvelle catastrophe sur le mercato ? https://t.co/hfyj4DdIhE pic.twitter.com/p0Zl8vsKvC — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Avant Galtier, le PSG a pensé à Allegri

Il n’est toutefois pas le seul grand nom lié au PSG actuellement. En Italien, La Gazzetta dello Sport nous apprend que Massimiliano Allegri reste un profil très apprécié à Paris, puisqu’il aurait été approché en fin de saison dernière pour remplacer Mauricio Pochettino. A ce moment-là, le technicien de 55 ans aurait refusé d’abandonner la Juventus, mais vu le début de saison catastrophique il pourrait bien être démis de ses fonctions dans les prochains mois.

Une occasion en or avec Conte...

Ces dernières semaines, les médias transalpins ont également parlé d’une autre piste pour le PSG, avec Antonio Conte. Ce dernier est en fin de contrat avec Tottenham et pour le moment une prolongation ne semble pas du tout être au programme. « Ma prolongation ? C’est un sujet que nous aborderons avec le club au moment opportun » a récemment expliqué le coach des Spurs , qui semble pourtant déjà avoir une idée pour son avenir.

Qui attendrait toutefois un appel de la Juventus