Mercato - PSG : Un nouvel échec cuisant pour Leonardo ?

La tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain devient de plus en plus compliquée pour Joaquin Correa, attaquant polyvalent de la Lazio.

Après avoir démarré le mercato estival tambours battants, Leonardo semble connaitre un coup de mou. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble en effet vouloir renforcer l’attaque après avoir recruté en défense, au milieu et même au poste de gardien. L’un des heureux élus est bien sûr Moise Kean, qui a quitté le PSG au terme de son prêt, après des très belles prestations qui semblent avoir convaincu les dirigeants parisiens. Ces prestations ont toutefois également fait leur petit effet du côté d’Everton, où l’on aimerait désormais le garder... ou alors le vendre à un montant supérieur à 40M€. La récente arrivée de Rafa Benitez n’arrange pas les affaires du Paris Saint-Germain, puisqu’en Angleterre on assure qu’il voudrait faire de l’Italien son titulaire à la pointe de l’attaque. Mais Kean n’est pas le seul dossier sur lequel travaillerait actuellement Leonardo.

Toujours rien pour Correa

Fin connaisseur de la Serie A, le directeur sportif du Paris Saint-Germain en pincerait pour Joaquin Correa. Il faut dire que l’Argentine est l’un des joueurs majeurs de la Lazio depuis plusieurs années, même s’il a souvent évolué dans l’ombre de Ciro Immobile. Il aurait clairement expliqué à ses dirigeants vouloir quitter la Lazio dès cet été, afin de rejoindre un club disputant régulièrement la Ligue des Champions. Il Corriere dello Sport fait toutefois remarquer qu’il est attendu à Rome ce samedi pour sa reprise et que rien n’a encore bougé pour son avenir. Une somme de 35M€ est réclamée et le PSG ne semble pas s’en être rapproché, puisque Leonardo se serait arrêté à une offre de 10 ou 20M€, plus Pablo Sarabia.

